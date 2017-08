Norske Skog utsetter refinansieringsløsning

Årsaken til den nyeste utsettelsen er at det gamle styret vil gi det nye styret tid til å sette seg inn i saken, skriver selskapet i en børsmelding. Nominasjonskomiteen i selskapet la onsdag ettermiddag fram sitt forslag til nytt styre, som skal velges under en ekstraordinær generalforsamling torsdag. Her innstilles Sveaas (61) som ny styreleder.

Det gjeldstyngede selskapet har flere ganger utsatt fristene for å komme til enighet i det som fremstår som svært krevende forhandlinger med kreditorene. Sist fredag ble fristen for et revidert forslag til en finansiell redningsplan utsatt nok en gang – til onsdag.

Samtidig opplyste selskapet at den ekstraordinære generalforsamlingen torsdag ville bli presentert for en gjennomgang av den økonomiske situasjonen og et endelig forslag til vedtak.

