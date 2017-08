Moskéleder i Drammen tilsto underslag

Den tillitsvalgte moskélederen tilsto på alle punkter unntatt ett under rettssaken i Drammen tingrett tirsdag, skriver Dagsavisen

Den første delen av tiltalen ble kjent i sommer. Da skrev Drammens Tidende at han var tiltalt for grovt bedrageri ved å ha svindlet til seg nesten 150.000 kroner fra Nav og for forsøk på å få utbetalt banklån ved å forfalske selvangivelsen.

Mannen satt da både i en lederposisjon i en Drammen Moské og i Islamsk Råd Norges (IRN) styre. Han trakk seg fra begge verv da avisen omtalte saken.

I retten tirsdag tilsto den tidligere moskélederen også underslag av 245.000 kroner fra Drammen og omegns tros- og livssynsforum (DOTL).

Etter at mannen trakk seg fra styret i Islamsk Råd Norge (IRN) slettet organisasjonen all informasjon om mannen og at han hadde sittet i deres styre fra sine nettsider.

– Siden han har trukket seg fra Islamsk Råd, anser vi det som en privatsak som han håndterer selv, sier IRNs generalsekretær Mehtab Afsar, til Dagsavisen.

Aktor la ned påstand om sju måneders fengsel for mannen. Dom faller torsdag i neste uke.

(©NTB)