Voldssiktet tenåring fengslet i to uker

Politiet ba opprinnelig om fire ukers fengsling, men det mente Namdal tingrett var for mye og satte fengslingsperioden til to uker, med brev- og besøksforbud i hele perioden.

– Han har erkjent det han er siktet for, og aksepterte avgjørelsen om fengsling i to uker, sier siktedes forsvarer, advokat Rolf Christensen, til NTB.

Det var like før skoletid mandag morgen at den siktede angrep en 15 år gammel elev ved Namsos barne- og ungdomsskole utenfor skoleområdet. Offeret for volden er elev ved denne skolen, mens den siktede gutten er over 18 år og går på en annen skole i området. Begge er av utenlandsk opprinnelse.

Den siktede ble pågrepet like etter at skolen varslet politiet. Han er siktet for grov kroppsskade.

Lensmann Svenn Ingvar Viken ved Fosen og Namsos lensmannskontor sier til Trønder-Avisa at politiet tror volden var æresrelatert. Det bekrefter den siktedes forsvarer.

– Det har kommet fram via avhør at dette er et miljø hvor det med familiers ære står sentralt, men jeg ønsker ikke å utdype dette. Fengslingen er begrunnet med politiets behov for nærmere etterforskning av blant annet motiv og om dette eventuelt var en planlagt handling, sier Christensen.

Forsvareren bekrefter at det virker som om den siktede gutten mener den fornærmede gutten har krenket hans families ære.

