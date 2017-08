Politiet vil be om varetektsfengsling etter vold på Namsos-skole

Den siktede gutten, som er noen år eldre enn 15-åringen, vil bli framstilt for varetektsfengsling i Innherred tingrett tirsdag ettermiddag, opplyser politiet.

Gutten er siktet for kroppsskade etter straffelovens paragraf 273. Strafferammen er seks års fengsel. Verken siktede eller 15-åringen er kjent for politiet fra før.

– Siktelsen er foreløpig ikke endret, men dette vurderes fortløpende. Siktede er avhørt og har forklart seg om hendelsen, og etterforskningen i saken fortsetter, opplyser politiadvokat Anette Røsholdt i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Politiet undersøker også om voldsepisoden har sammenheng med en alvorlig voldshendelse kvelden før, der barnevernet ble koblet inn i forbindelse med at en jente ble banket opp.

– Det er noe vi må etterforske de nærmeste dagene. Vi må finne ut om det er en sammenheng mellom disse hendelsene, og andre, sier Namsos-lensmann, Svenn Ingvar Viken til NRK.

15-åringen som ble utsatt for vold har overfor NRK forklart at han ble påført et langt risp med et slags blad fra en blyantspisser. Han er skrevet ut fra Namsos sykehus etter å ha blitt undersøkt.

Røsholdt opplyser at politiet har beslaglagt en gjenstand som siktede har forklartble brukt under hendelsen, men kan foreløpig ikke gå inn på hvilken type gjenstand dette er.

