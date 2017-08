Bildrapssak i Sør-Odal henlagt for andre gang

I oktober 2012 ble Halvor Sva funnet sterkt forkommen i en grøft langs Ullernvegen i Sør-Odal. Han døde kort tid etter av skadene han hadde fått. Bilen som kjørte på ham, stakk fra stedet.

To menn ble pågrepet og siktet for uaktsomt bildrap, men politiet klarte ikke å skaffe nok bevis til å opprettholde siktelsen og henla saken. I fjor vår fikk politiet nye opplysninger og siktet igjen de to, samt en tredje person.

Men nå har politiet igjen konkludert med at bevisene ikke er gode nok til å kunne tiltale de tre for bildrapet, og saken blir henlagt nok en gang, melder NRK.

– Politiet har gjennomført en omfattende etterforskning i saken. Med grunnlag i de nye etterforskningsskrittene som ble gjort etter at saken ble gjenopptatt av statsadvokaten, så finner politiet likevel ikke at vi kan føre bevis for at det er de siktede som har utført handlingen, sier politiadvokat Bjørn Erik Pettersen ved Kongsvinger politistasjon.

Han legger til at dette betyr at saken nå er endelig avgjort ettersom det må komme betydelige bevis for at saken skal kunne bli gjenopptatt enda en gang.

