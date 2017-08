Adrian Lorentsson får Tabuprisen 2017 for åpenhet om psykisk helse

Tabuprisen er en heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse der mottaker anerkjennes for sin innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet. Lorentsson har vært med på å bygge opp Mental Helse Ungdom, som har etablert 31 lokallag på ti år. Han har vært åpen om egne selvmordsforsøk og bidratt med egne erfaringer til ulike debatter om psykisk helse.

– Adrian Lorentsson er en svært viktig stemme i vårt samfunn, og det er flott og inspirerende å kunne hedre ham på denne måten, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

– Han har vært brukerorganisasjonenes spydspiss i å bryte ned fordommer knyttet til farlighet og psykiske lidelser, og har satt et kritisk søkelys på medienes dekning av slike saker. Vi trenger slike som ham, sier Gundersen.

Tabuprisen overrekkes hos Fritt Ord tirsdag formiddag.

