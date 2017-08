Sykepleierforbundet anklager regjeringen for løftebrudd 

Det får leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbunds til å reagere:

– Det er å gå bort fra et løfte direkte rettet mot én yrkesgruppe, sier hun til NTB.

Før kommunevalget i 2015 arrangerte sykepleierforbundet en helseduell mellom statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Her kom statsministeren med sitt løfte: 15.000 sykepleiere skal få etter- og videreutdanning innen 2020. Det var en del av «Kompetanseløft 2020", som også skal gi 15.000 ufaglærte og fagskoleutdannede grunn- og etterutdanning. Målet er å sikre nok folk med rett kompetanse både på sykehusene og i kommunene. Solbergs uttalelser ble gjengitt av en rekke medier, også NTB.

Mandag var det på nytt duket for helseduell, og denne gangen var det helse- og omsorgsministeren som møtte Støre. Da viste Støre til at både sykepleierforbundet og Fagforbundet har sagt at regjeringen er langt unna å nå utdanningsløftet fra to år siden.

– Vi er i rute

Det avviser Høie. Han peker på tall som sier at til sammen 6.300 ansatte i helsesektoren fullførte etter- og videreutdanning i fjor, og at det er bevilget mer penger i år.

– Derfor er det ingen grunn til at vi skal komme under 30.000. Så vi er i rute til å innfri Erna Solbergs løfte, sa Høie til NTB etter debatten.

Han gjengir Solbergs løfte slik:

– Erna lovte at 30.000 skulle få grunn-, etter- og videreutdanning – 15.000 i høgskolegruppen og 15.000 i fagskolegruppen – i løpet av de fem årene (2016-2020 red.anm.), sier Høie.

På direkte spørsmål bekrefter han at han regner med alle høyskoleutdannede innen helsesektoren, for eksempel fysio- og ergoterapeuter, i disse tallene.

– Det er i all hovedsak sykepleiere, sier han.

– Store hull

Men verken By eller Støre mener Høie gjengir Solbergs løfte korrekt:

– Det er overhodet ikke riktig, svarer sykepleierforbundets leder kontant.

– Jeg var her da løftet ble gitt, sier Støre til NTB.

– Vi har vært i tvil om framdriften og stilt spørsmål i Stortinget, og vi har fått svar med store hull, fortsetter Ap-lederen. Han trakk også fram Sykepleierforbundet og Fagforbundets kritikk da han møtte Solberg selv i en annen debatt tidligere på dagen.

Sykepleierforbundet mener mesteparten av den nåværende regjerings kompetanseløft er en videreføring av tiltak som allerede var satt i gang før de inntok regjeringskontorene, for eksempel kompetanseplan 2015 og opptrappingsplanen for psykisk helse.

Kolspasient: – Jeg må ha mer hjelp

Under debatten på Lovisenberg diakonale høgskole fikk den nåværende og den forhenværende helseministeren en rystende påminnelse om hva politikken handler om. Sittende i rullestol og med surstofftilførsel i nesa, sa Kjell Johansen at han hadde vurdert å ta med en kniv og ta livet av seg:

– Ikke for min egen del, men for framtiden for omsorgssystemet vårt. For det holder ikke mål. Vi har ikke nok folk. De som jobber her, jobber for mye. Det løpes for mye. Det mases for mye, sa han, med klar, men skjelven stemme.

Johansen har den kroniske lungesykdommen kols og flere andre helseplager.

– Jeg nødt til å ha mer hjelp. Det er forferdelig å ligge og vente og samtidig føle at jeg presser de ansatte. Vi trenger kompetanse, ikke minst i forhold til den kols-bølgen dere kommer til å møte. Det er skammelig det som skjer i kommunene, sa han.

– Det gjør alltid inntrykk å møte dem som har opplevd at helsetjenesten ikke fungerer. Det er en grunn til at jeg brenner så sterkt for å stadig forbedre tjenesten, sier Høie til NTB etter debatten.

