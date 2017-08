Høyre mister støtte blant ingeniørene

32,3 prosent av medlemmene i Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO) sier de vil stemme på Høyre i det kommende stortingsvalget, viser en undersøkelse gjengitt i Teknisk Ukeblad. Organisasjonen spurte sine egne medlemmer i juni, og 1.113 svarte på spørsmålet om partivalg.

Sammenlignet med Poll of polls' snittmålinger for juni, der Høyre lå an til å få 23,1 prosent av stemmene, ligger Høyre-støtten altså om lag ni prosentpoeng høyere blant ingeniører enn i resten av befolkningen.

NITO gjennomførte en lignende undersøkelse i forkant av stortingsvalget i 2013. Da svarte hele 43 prosent av respondentene at de ville stemme Høyre.

– Det er bare å si ordet petroleumsingeniør og se på utfordringer med økt arbeidsledighet blant ingeniører. Det kan ha svekket oppslutningen om de som sitter i regjering, sier NITO-president Trond Markussen.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland sier han likevel tar årets måling som en tillitserklæring.

– Det har vært en tøff periode for ingeniørene, med halvering av oljeprisen og økning i ledigheten. Samtidig tror jeg at mange ingeniører ser at Høyre står i spissen for en modernisering av Norge, sier han.

28,4 prosent av de spurte ingeniørene sier de vil stemme Ap, mens hele 12,7 prosent sier de vil stemme Sp. Førstnevnte tall er lavere enn før forrige stortingsvalg, mens Sp-oppslutningen er mer enn doblet. 8 prosent sier de vil stemme Frp, 2,8 prosent sier SV, 3,5 prosent sier MDG, KrF får 2,7 prosent, mens Venstre får 3,6.

