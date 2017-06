Antatt hovedmann erkjente skyld for Søndre Land-drapet

De to medtiltalte nektet straffskyld etter at aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, hadde lest opp tiltalebeslutningen mandag formiddag. Det er satt av ti dager til rettssaken, og de tre første dagene skal de tiltalte forklare seg.

En 44 år gammel kvinne, hennes sønn på 20 år og hennes 36 år gamle ekskjæreste er alle tiltalt for drap eller medvirkning til drap. 36-åringen skal i vitneboksen først, etter planen tidlig mandag ettermiddag. Han og forsvareren vil forsøke å overbevise retten om at drapet ikke var planlagt.

36-åringen så ned i bordet under opplesningen av tiltalebeslutningen, men sa tydelig "ja" da han ble spurt om han erkjenner straffskyld.

Drapet på 49 år gamle Nils Olav Bakken skjedde ved Totjernsvegen på Veståsen i Søndre Land ved 1-tiden natt til lørdag 3. september i fjor.

Politiet mener 20-åringen først la 49-åringen i bakken, og at offeret deretter ble holdt fast, hvorpå kvinnen knivstakk ham i den ene hånden. I den detaljerte beskrivelsen i tiltalen heter det at Bakken deretter ble knivstukket tre eller fire ganger i overkroppen av 36-åringen, før han først ble sparket i hodet og deretter knivstukket av 36-åringen i halsen. Til slutt mener politiet at Bakken ble dratt ut i grøftekanten hvor de tiltalte helte bensin over ham og tente på.

Bakken døde av en kombinasjon av forblødning og varme- og brannskader, ifølge tiltalen.

(©NTB)