Søk i fjord i Hordaland avsluttes

– Alt søk på sjøen er avsluttet. Det er noe mannskap som fortsatt søker i strandsonen på begge sider av fjorden, men det går nok ikke lang tid før også dette er avsluttet, sa operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til NTB i 11.30-tiden søndag.

Politiet iverksatte en stor redningsaksjon etter at en mann ble funnet nedkjølt og kraftig forslått ved Velure på vestsiden av fjorden i 5.30-tiden. Årsaken var at politiet av mannen oppfattet at det kunne være snakk om en båt, og at flere personer kunne ha havnet i vannet.

Senere ble det funnet en vannscooter med skader på østsiden av fjorden, ved Lofthus, og mannen, som ble sendt til Odda sykehus, fortalte politiet at han var alene.

– Mannen har krasjet på østsiden av fjorden og svømt og blitt tatt av strømmen over til vestsiden, der han ble funnet, sier Rebnord.

Politibåt, flere båter fra Røde Kors og et Sea King-helikopter deltok i søket. På land har mannskaper fra Røde Kors samt Norske Redningshunder deltatt. Også båter fra Forsvaret ble rekvirert.

Helse Fonna opplyser til NRK at tilstanden til mannen som ble funnet, er stabil.

