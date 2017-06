Bevæpnet politi lette etter mann i Trondheim

– Det var tilflytt politiet opplysninger om at han var i besittelse av et våpen, og det ønsket politiet ikke at han hadde, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Først aksjonerte politiet mot en adresse på Lade søndag formiddag, men mannen var ikke der og politiet fortsatte med å oppsøke andre aktuelle steder.

Mannen, som er tidlig i 20-årene og en kjenning av politiet, meldte seg selv på politihuset i Trondheim søndag ettermiddag. Han er satt i arrest og politiet vil avhøre ham søndag ettermiddag. Han er mistenkt og siktet for å være i besittelse av våpen, opplyser Hollingen. Politiet har så langt ikke kontroll på våpenet.

– Personen er ikke til fare for allmennheten, skrev politiet på Twitter mens aksjonen pågikk.

