Grande henter fransk inspirasjon til tøff Venstre-valgkamp

Valgseieren til den franske sosialliberale presidenten er en stor inspirasjon, konstaterte Venstres partileder da hun talte til landsstyret i Stavanger lørdag. Målinger tyder på at partiet hennes må kjempe hardt for å komme over sperregrensen ved valget 11. september.

– Første bud i Macrons valgbevegelse er å smile. Vi skal vise at vi står i en tradisjon med Trudeau og Macron, sa Grande.

Både den ferske franske presidenten og Canadas statsminister Justin Trudeau står for en framtidsrettet politikk, motsatsen til partier på den rødgrønne siden som "drømmer om 1960-tallet", skal vi tro Venstre-lederen.

– Vi kjemper mot dem som drømmer seg bakover, som vil vi skal lukke grensene og ikke snakke med andre, sa Grande.

Hun trakk fram hvordan Venstre de siste fire årene fått gjennomslag på områder som skole og utdanning, klima og gründerskap gjennom samarbeidet med de blåblå. Det er saker som også blir viktig for partiet under valgkampen.

Men Grande lot det skinne igjennom at det kreves en kraftinnsats fra de frivillige for å mobilisere velgere som kan tenke seg å stemme på Venstre, men som må lokkes helt inn i valglokalet.

– Det er ingen som kommer til å hjelpe oss. Alt som er viktig i livet er vanskelig, sa Grande, som oppfordret folk i partiet til å hjelpe hverandre.

– Det er sånn vi skal mobilisere de frivillige. Vi skal smile hele veien, sa partilederen.

