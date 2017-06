Varslere får bedre vern i norsk arbeidsliv

– Nå får vi et bedre varslervern i norsk arbeidsliv. Det er viktig både for samfunnet, virksomhetene og ikke minst for varslerne selv, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Fra neste måned pålegges virksomheter med fem ansatte eller flere å utarbeide egne varslingsrutiner. Det settes dessuten et minimumskrav til hva disse rutinene skal inneholde. I tillegg får innleide arbeidstakere et utvidet varslervern. Til sist rydder regjeringen opp i uklarheter om taushetsplikt, og fastslår i lovendringen at myndighetene skal holde varslerens identitet hemmelig.

Samtidig har Stortinget også vedtatt regjeringens forslag om at det skal være mulig å jobbe mellom klokka 21 og 23. Det vil nok gjøre mange småbarnsforeldre glade, sier Hauglie.

– Jeg tror mange kjenner seg igjen i hva arbeidstidsbestemmelsen handler om, kanskje spesielt foreldre med små barn. Mange har nok behov for å være mer til stede når barna er våkne, og heller ta fram PC-en senere på kvelden, sier Hauglie.

Endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft allerede 1. juli.

(©NTB)