Moxnes: – Rødt drar norsk politikk i riktig retning

Rødt hadde sin sommerpressekonferanse fredag, og Moxnes pekte på flere positive trekk: Partiet hadde et snitt på meningsmålingene på 2,6, noe som er det høyeste enn noen gang, det har 1.300 flere medlemmer enn for fire år siden og har større innflytelse enn på lenge.

– Vi er med på å styre flere store norske byer, og har på den måten fått vist fram hva Rødt står for i praksis på en helt anna måte enn før, sier Moxnes.

Han viser til at partiet har kjempet mot kommersielle barnehager og lover kamp mot såkalte velferdsprofitører dersom partiet kommer inn på Stortinget til høsten. Han mener også valget må bli et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge.

Han ønsker Høyre og Ap "velkommen etter" når de tar opp økte forskjeller.

– Problemet er bare at de gang på gang har hatt mulighet til å snu utviklingen, uten å lykkes. Tvert imot er både Høyre og Ap ansvarlige for mye av den politikken som har økt forskjellene, som skattereformer og åpning for bemanningsbransjen.

Rødt vil satse på å drive mest ansikt-til-ansikt-valgkamp, opplyser Moxnes.

(©NTB)