Prest tiltalt for mishandling av egne barn

Det er statsadvokaten i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane som har tatt ut tiltalen mot presten, melder NRK. Presten skal over flere år fra 2013 ha vært voldelig og truende mot sine to barn, og han er tiltalt etter bestemmelsene i både den gamle og den nye straffeloven. For begge forholdene i tiltalen går det fram at faren skal ha vært voldelig mot ett av barna mens det andre også var til stede.

Presten har ikke vært suspendert mens saken har vært under etterforskning. Hans forsvarer, advokat Torgeir Langva, vil ikke kommentere saken.

– Det er viktig at domstolen får komme med sin konklusjon før det blir tatt en endelig avgjørelse, seier biskop Ingeborg Midttømme.

Biskopen sier hun vil vurdere om presten kan fortsette i jobben dersom han blir dømt. Saken skal opp for Sunnmøre tingrett 24. august.

