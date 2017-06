Nedslakting av villreinstammen vil koste 100 millioner

Villreinen i Nordfjella utgjør om lag 10 prosent av den norske villreinstammen. Torsdag var Mattilsynet og Miljødirektoratet klare med sine anbefalinger for hvordan nedslaktingen skal skje for å stanse spredningen av den fryktede sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) – skrantesyke.

Når alle dyrene er skutt, skal hele området i Nordfjella legges øde i minimum fem år. I tillegg skal det opprettes en smittevernsone rundt Nordfjella.

– I grove trekk skal hele villreinstammen tas ut som tidligere signalisert innen 1. mai neste år. Det blir en saneringsperiode på fem år før stammen reetableres med friske dyr, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

– I første omgang gjør vi uttaket gjennom ordinær jakt som starter i august, og der jegere i fjellet står for uttaket. Jakten kjøres fram til utgangen av oktober. Deretter overtar et statlig jaktlag den videre jakten i området gjennom vinteren, på dager der vær og føreforhold tillater det. Vi satser på høyest mulig uttak i primærjakten og deretter den statlige jakten, sier Dale.

Deretter vurderes en samleinstallasjon til slutt hvor dyrene drives inn i inngjerdinger og slaktes i et mobilt slakteri.

100 millioner

Det legges opp til at jegerne raskt skal få svar på prøvene, slik at de friske dyra kan tas med hjem og dermed blir frigjort som mat. For å gjøre jakten så effektiv som mulig, stiller myndighetene opp med tilbud om helikopterfrakt av kjøtt og skrotter ut av villreinområdet.

– Målet er å få tatt ut mest mulig innen utgangen av oktober. Jo mer effektiv og vellykket den ordinære jakten blir, dess lettere blir det å få stammen raskt sanert og deretter raskest mulig bygget opp igjen, sier statsråden.

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen satt av over 26 millioner kroner i ekstraordinære midler til å bekjempe skrantesykeutbruddet i inneværende år. Dale sier totalkostnaden for uttaket og gjenoppbyggingen av villreinstammen i Nordfjella er anslått til om lag 100 millioner kroner over flere år.

– Regjeringen har vist vilje til å bevilge penger til dette, og det er både viktig og nødvendig at Stortinget også har sluttet seg til. Dessuten bruker vi ressursene i Mattilsynet, Miljødirektoratet og øvrige etater der de trengs mest, sier Dale.

Internasjonalt ansvar

I Nordfjella ble det i fjor påvist tre tilfeller av sykdommen. Det er første gang sykdommen er påvist i Norge og aller første gang hos rein. Skrantesyke er også påvist hos to elger, men siden disse dyrene ikke går i flokk, anses spredningsfaren som liten.

Fagetatene anslår at det er snakk om bare mellom 5 og 40 dyr som er smittet av den uhelbredelige hjernesykdommen.

– Norge forvalter de siste livskraftige bestandene av den opprinnelige ville fjellreinen i Europa, og har et særlig internasjonalt ansvar for å ta vare på arten. Å hindre videre spredning av skrantesyke er viktig for å bevare sunne og friske villreinbestander i Norge, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

– I tillegg til saneringsplanen for Nordfjella foregår det kontinuerlig testing og kartlegging av hjortedyr andre steder i lander. Vi vil hele tiden evaluere strategien og vurdere om ny kunnskap får konsekvens for uttaket av stammen, sier fagdirektør Karen Johanne Baalsrud i Mattilsynet.

(©NTB)