Lastebilsjåfør dømt til fengsel for å ha rygget over elleveåring på Nøtterøy

Jenta døde av skadene hun fikk da hun ble påkjørt 15. september i fjor.

Selv om sjåføren hadde 350 meter fri sikt, oppdaget han ikke elleveåringen som kom syklende, skriver Aftenposten. Lastebilen skulle tippe et lass jord på innsiden av gang- og sykkelstien ved Brattås skole da ulykken skjedde.

Tønsberg tingrett fastslår i dommen at til tross for at lastebilen var helt ny og hadde både ryggekamera og ferdskriver, oppdaget ikke sjåføren jenta.

– Problemet i saken er at sjåføren i praksis ikke har benyttet ryggekameraet, og han har dermed ikke forvisset seg om at det ikke kunne oppstå fare eller skade, slik han gjennom kameraet hadde mulighet til, skriver sorenskriver Dag Carlstedt i dommen.

Retten mener 39-åringen var uaktsom helt fra han svingte inn på gang- og sykkelstien til ulykken skjedde etter at han hadde kjørt 53 meter og deretter rygget fem meter.

