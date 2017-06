DNBs banktjenester fremdeles nede

Banken opplyser at de har problemer med sine nettsteder, og at det derfor ikke er mulig å logge seg inn i nettbanken. De jobber med å rette feilen.

– Vi har dessverre hatt tekniske problemer på morgenen i dag. Feilen oppsto cirka 5.30. Problemet var knyttet til maskinvare på vårt datasenter på Rennesøy, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i DNB til NTB torsdag formiddag.

Problemene var litt før klokka ti fremdeles ikke løst.

– Vi jobber for fullt med feilretting for å få nettbanken og systemene våre tilbake i drift. Vi kommer tilbake med oppdatering når vi ser at det er stabilt, sier Skjennald, som beklager ulempene dette medfører for bankens kunder.

– Vi skjønner at dette har skapt vanskeligheter for kunder som har hatt behov for å bruke tjenestene våre i dag, og beklager dette, understreker hun.

Det er ikke første gang DNB sliter med dataproblemer. Både i fjor og i år har storbanken hatt problemer med nedetid både på nettbank, mobilbank og betalingssystemet Vipps gjentatte ganger.

(©NTB)