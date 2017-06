Brann på psykiatrisk avdeling i Skien

Brannvesenet i Telemark meldte rundt 22.50 torsdag kveld at de var på vei til sykehuset i fylket, og kort etter meldte politiet på Twitter at det var snakk om brann på et rom på psykiatrisk avdeling.

Bare minutter senere oppdaterte politiet med at brannvesenet på stedet hadde slukket brannen og at flere personer var eksponert for røyk.

