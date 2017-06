Bhatti fengslet i fire nye uker

Bhatti er siktet for ulovlig anskaffelse av våpen. Han nekter straffskyld, skriver VG.

Bhatti ble pågrepet sent onsdag 16. mai. Han mener at pågripelsen var politisk begrunnet, og har avvist at han har noe som helst med våpensaken å gjøre.

Etterforskningen av saken er fortsatt i en tidlig fase. Politiadvokat Anne Cathrine Aga i Oslo politidistrikt opplyser at saken startet da politiet fant flere våpen et sted i Oslo.

To andre personer ble pågrepet i saken – én av dem er varetektsfengslet.

