Ny prognose: Venter 8.000 færre ledige i år

Foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for første kvartal viser at eksport av tradisjonelle varer og oljeinvesteringer økte etter flere kvartaler med nedgang.

– Veksten i norsk økonomi tok seg opp i første kvartal i år, og ledigheten har så langt i år falt raskere enn vi la til grunn i vår forrige prognose. Vi venter en moderat oppgangskonjunktur fram til 2018 som vil bidra til at sysselsettingen tar seg opp framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

For 2018 sier prognosen i snitt 71.000 arbeidsledige. Dette tilsvarer at andelen ledige vil gå ned fra 2,7 til 2,6 prosent av befolkningen.

Til grunn for prognosen ligger en forventning om at kronekursen vil holde seg på et lavt nivå, noe som bidrar til økt eksport og økt aktivitet i turistnæringen. Nav venter også at oljeinvesteringene vil bli lavere i år enn i fjor, men at de flater ut i 2018.

