Politiet uten spor etter fange på rømmen i Hedmark

Politiet fikk melding om at to fanger hadde rømt fra Kongsvinger fengsel klokka 9.46 tirsdag formiddag. Den ene av dem ble pågrepet kort tid senere, men den andre var ikke å finne.

Det ble satt inn store ressurser i letingen etter mannen, blant annet hundepatruljer og helikopter. Tirsdag kveld var det aktive søket avsluttet, men politipatruljene i området er fortsatt ekstra på vakt.

Mannen som fortsatt er på frifot, er polsk statsborger og var innsatt i Kongsvinger fengsel for å sone en narkotikadom. Ifølge politiet er det ikke grunn til å tro at mannen vil utgjøre noen fare for andre.

Folk som ser ham, blir bedt om å tipse politiet.

– Han er rundt 160 centimeter høy og hadde på seg en grå joggebukse og en blå jakke, sier operasjonsleder Sissel Svarstad i Innlandet politidistrikt til NTB.

Hun forteller at det var tre personer med på rømningsforsøket. Én av dem ble tatt av vaktene innenfor fengselsgjerdene, mens to av dem klarte å klatre over.

–Han ene falt ned og brakk beinet, og han har vi kontroll på, sier operasjonslederen.

Tredjemann klarte altså å unnslippe.

Ifølge VG var fangene som rømte, innsatt på en høysikkerhetsavdeling.

