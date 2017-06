Naboene truer med rettssak for å stanse Utøykaia som minnested

- Vi stiller oss ikke på bakbeina. Men vi ønsker utredning om Utsikten på lik linje med forslaget om Utøykaia, sier leder for Utstranda Vel, Maria Holtane-Berg.

Her nede er det nesten umulig å få det til, sier hun til NTB, og sikter til forslaget om Utøykaia som minnested.

Tirsdag ble det kjent at Statsbygg konkluderer med at Utøykaia bør bli det nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren. Samtidig er naboene fortsatt innstilt på rettssak.

- Vi har diskutert dette da Utøykaia kom som et alternativ, og mine klienter er fortsatt innstilt på en rettsak om dette alternativet, sier advokat Harald Stabell til NRK.

- Det er veldig trist at de avfeier et helt lokalsamfunn der folk risikerte livet 22. juli, for å redde ungdommer i den ytterste nød. Og det eneste vi ber om, er å få en plasserinng 200 meter lenger opp ved Utsikten, sier Holtane Berg.

Hun viser til den psykososiale rapporten som konkluderte med at det vil bli for stor belastning for naboene å ha minnesmerket langs Utstranda.

I mars ble den planlagte rettssaken om plassering av et nasjonalt minnested etter 22. juli i Hole kommune midlertidig utsatt i påvente av utredningen om nettopp Utøykaia som ny plassering. Rettssaken var opprinnelig berammet til 25. april 2017, men ble utsatt i minimum seks måneder og opp til to år.

Flere naboer i Utøya-området i Hole kommune er positive til Utøykaia som minnested, mens andre har stått fast på at den såkalte Utsikten litt lenger oppe må utredes.

Sørbråten ute

– Mange er mer positive til dette stedet enn Sørbråten, men det betyr ikke at det er dette stedet man ønsker, sier Maria Holtane-Berge til NRK.

Rapporten som Statsbygg overleverer kommunalminister Jan Tore Sanner (H) torsdag, godkjenner etter det NRK erfarer Utøykaia som nasjonalt minnested for 22. juli. Departementet skal avgjøre om Utøykaia skal forkastes, eller om det skal iverksettes planlegging og utforming av et mulig minnested her.

Når Statsbygg konkluderer med at Utøykaia egner seg for et «lavmælt og verdig nasjonalt minnested», innebærer det at vedtaket om å plassere minnestedet på Sørbråten trolig blir forkastet.

Det planlagte og omstridte Sørbråten-monumentet «Memory Wound» møtte voldsom motstand fra naboene til Utøya, hvilket omsider førte til at Støttegruppa etter 22. juli og AUF lanserte Utøykaia som et alternativ.

– Ikke tilstrekkelig hørt

Men naboene er også nå tydelig misfornøyde med Statsbyggs prosess, som ikke tilstrekkelig har tatt hensyn til deres syn, mener naboene.

– Det er det samme som skjedde forrige gang. Man tar en avgjørelse uten å ha lokaldemokratiet med seg og velger å bygge et minnesmerke et sted der folk som bor der, kommer til å slite psykisk, sier Holtane-Berge.

Det har ligget som en forutsetning i Statsbyggs mandat at en eventuell utvikling av et minnested bygges på involvering og dialog med naboer og andre lokale interesser. Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg mener prosessen har vært svært inkluderende, men poengterer at ikke alle som har kommet med synspunkter i saken, kan vente å få viljen sin.

– Selv om vi har lagt opp til å høre på alle, så betyr ikke det at alle synspunkter vil vektlegges like mye, men det skal gjenspeiles i rapporten at det er et meningsbilde som er bredt, sier Aschim.

Krever nye utredninger

Utstranda Vel krever nå at Kommunaldepartementet også utreder forslagene som er kommet fra lokalt hold før beslutningen om hvor minnestedet skal legges, blir tatt. Velet minner også om at flere naboer har gitt uttrykk for at de er villig til å gå til rettssak mot en plassering på Utøyakaia.

«Det oppleves at fine ord som lokal medvirkning, bred forankring, involvere og inkludere bare er nettopp fine ord og en del av en skinnprosess hvor målet er å få på plass et minnested på Utøyakaia», heter det i et brev Utstranda Vel har sendt departementet.

Vellet er skuffet over at AUF og Støttegruppa vil ha minnestedet «midt blant dem som utgjorde en forskjell denne dagen og bidro til å hente ungdom hjem slik at ikke flere ble offer for gjerningsmannen og hans brutale fremferd på Utøya denne dagen». Naboene er også sterkt kritisk til sammensetningen av gruppen departementet har satt ned for å utrede Utøyakaia og peker blant annet på at den helt mangler representanter med lokal forankring.

