Knivstikking og ran på Tau i Rogaland

Politiet meldte om hendelsen ved 22.15-tiden mandag kveld.

– Vi har ikke full oversikt over hva som skjedde, men vi har to fornærmede, der den ene er knivstukket, og det er snakk om et ran, men vi vet ikke om det gjelder begge eller en av de fornærmede. Det var en gjeng som gjorde dette på ferjekaia på Tau, før de hoppet på ferja. Da de ankom Stavanger ble tre menn pågrepet og satt i arresten, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen ved Sør-Vest politidistrikt til NTB.

Både politi og ambulanse rykket ut til stedet og tok hånd om mannen som var knivstukket.

– Det er ikke snakk om alvorlig skade. Vi har patruljer der ute som nøster opp i hva som er hendt og snakker med vitner og fornærmede. De tre som er pågrepet vil ikke bli avhørt før i morgen, sier Bjørnsen.

