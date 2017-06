Folkehelseinstituttet vil behandle søvnproblemer på nett

Forskere fra Folkehelseinstituttet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Virginia i USA har testet selvhjelpsprogrammet og funnet det effektivt i behandlingen av kronisk insomni, ifølge Dagbladet.

– Søvnvansker er langt vanligere enn man gjerne tror. Det har også blitt et økende folkehelseproblem, sier seniorforsker og søvnspesialist Børge Sivertsen ved FHI.

Han sier håpet er å gjøre et seksukers behandlingsopplegg over internett til et gratis helsetilbud til alle i Norge i løpet av kort tid. Fordi programmet er uten kontakt med terapeut eller annet behandlingsapparat, er det ekstremt økonomisk.

I tillegg er det mye penger å spare. Ifølge FHI viser norske studier at søvnmangel koster samfunnet omtrent sju-åtte milliarder kroner årlig, blant annet fordi det fører til sykemelding og uføretrygding.

Andelen voksne med søvnproblemer har økt fra 10 til 15 prosent på ti år, mens hver tredje ungdom sliter med søvnen. Den vanligste behandlingen nå er sovemedisiner, der tall fra Reseptregisteret viser at 430.000 brukte reseptbelagt sovemedisin i 2016.

