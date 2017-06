Mann siktet for vold mot kvinne i Søndre Land 

Politiet fikk melding om saken klokken 16 søndag, etter at en kvinne ble funnet skadd i kjærestens bolig i Søndre Land i Oppland. Hun ble fløyet til Oslo universitetssykehus med luftambulanse, men seks timer senere opplyste politiet at kvinnen døde av skadene.

De understreker at det foreløpig er uklart om kvinnen har vært utsatt for en voldshandling eller ikke, og at hun vil bli obdusert for å avklare dødsårsaken.

En mann i 50-årene som ifølge politiet er kvinnens kjæreste, ble siktet for kroppskrenkelse mot henne søndag ettermiddag.

Politiet opplyser at siktelsen mot mannen foreløpig ikke er endret etter at kvinnen døde. De fortsetter den videre etterforskningen med avhør og undersøkelser på stedet der paret oppholdt seg.

I tillegg ønsker de tips fra personer som kan ha opplysninger om hendelsesforløpet.

Den siktede er kjent for politiet fra før, Han sitter i varetekt på Hamar og vil bli avhørt mandag, ifølge VG. NRK melder at kvinnen ble funnet skadd i et hus i Søndre Land.

Politiet opplyser søndag at de vil komme med ny informasjon om saken mandag.

