Hus i fare, over 40 evakuert etter akutt oversvømmelse i Kvål

I 1.30-tiden natt til mandag melder Adresseavisen at det foreløpige tallet fra politiet på stedet er at mellom 40 og 50 personer er evakuert. Den første meldingen om store vannmasser i et område rett sør for Kvål sentrum kom klokka 22.46 søndag kveld, og politiet i Sør-Trøndelag meldte på Twitter kort tid etter at alle nødetater er på vei. Vannmengdene kom brått og uventet.

– Et hus fikk slått inn vinduene i sokkeletasjen av vannmassene, et annet hus er helt vasket ut og det er store skader rundt huset, som kan stå i fare. Vi er på stedet og har evakuert sju hus, og arbeider med å få videre oversikt, sier operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Veien borte

En av de evakuerte familiene måtte ifølge avisen hjelpes ut av brannvesenet, etter at vannmengdene feide med seg veien. Andre vitner forteller at et gangfelt er ødelagt og at store mengder grus og pukk er skylt ut på veiene. Fylkesvei 695 på strekningen mellom Stenset og Kvål er sperret.

– Vi har innsatsleder på stedet, og det jobbes nå med å vurdere skadene overflatevannet har gjort utendørs. Veiene anses som utrygge flere steder, sier Aaslund.

En geolog skal se på grunnforholdene i området, der det er mye kvikkleire. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor mange hus som er berørt, og de har heller ikke vært inne i boligene og vurdert skadene.

Skred

Ifølge Adresseavisen har det gått flere leirskred i området. Anne Beate Ljøkjel forteller at familien ikke fikk med seg det første raset, men da de oppdaget raskanten, kom grunnen sigende. Hun så et 7 til 8 meter bredt leirskred.

Familien stakk fra huset i Losenkrysset i Langdalen, mellom Ler og Hølonda, for å søke ly hos familie lenger oppe, men dit kom de ikke fordi det manglet 3 til 4 meter vei.

Elva Gaula har for lengst gått over sine bredder, og selv med litt opphold natt til mandag ventes det ifølge Yr til dels store nedbørsmengder det kommende døgnet, spesielt i morgentimene mandag.

– Det er alvorlig, og vi har kalt inn de kommunale ressursene vi har til rådighet for å bistå. Blant annet bidrar barnevernsvakta som krisestøtte med å ta hånd om evakuerte, sier Aaslund.

