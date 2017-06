Hus i fare, mange evakuert etter akutt oversvømmelse i Kvål

Den første meldingen kom klokka 22.46 søndag kveld om store vannmasser i et område rett sør for Kvål sentrum.

– Et hus fikk slått inn vinduene i sokkeletasjen av vannmassene, et annet hus er helt vasket ut og det er store skader rundt huset, som kan stå i fare. Vi er på stedet og har evakuert sju hus, og arbeider med å få videre oversikt, sier operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Ifølge politiet er det flere hus der folk enten har kommet seg ut selv eller kan være bortreist. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor mange hus som er berørt, og de har heller ikke vært inne i husene og vurdert skader.

– Vi har innsatsleder på stedet, og det jobbes nå med å vurdere skadene overflatevannet har gjort utendørs primært. Flere steder anses veiene som utrygge, sier Aaslund.

En geolog skal vurderer grunnforholdene på stedet, og Adressa melder om leirskred i området.

Alvorlig

Politiet i Sør-Trøndelag meldte på Twitter klokka 23.01 at alle nødetater er på veit. Vegvesenet undersøker om alt vannet vasker vekk fundamentet under veier i et større område. Fylkesvei 695 på strekningen mellom Stenset og Kvål, er sperret.

– Det er alvorlig, og vi har kalt inn de kommunale ressursene vi har til rådighet for å bistå, blant annet bidrar barnevernsvakta som krisestøtte med å ta hånd om evakuerte. De som er evakuert har fått beskjed om å møte opp på bensinstasjonen i Kvål, der de vil bli tatt hånd om videre av kommunen, sier Aaslund.

Mye vann

Elva Gaula har gått over sine bredder. Flommen har truffet Bennavegen på østsiden av elva der det også har gått et leirras, ifølge Adresseavisen.

Klokka 1 natt til mandag hadde værforholdene roet seg noe, men det er ifølge Yr ventet til dels store nedbørsmengder det kommende døgnet, spesielt i morgentimene mandag.

Beboere på stedet forteller store vannmasser.

– Jeg er i huset fortsatt, men nå renner vannet rett gjennom her. Det er 20 til 30 centimeter over gulvet, sier Rune Svorkås til avisa litt før klokken 23.30.

Veien var borte

Anne Beate Ljøkjel forteller at familien ikke fikk med seg det første raset, men da de oppdaget raskanten, kom grunnen sigende. Hun så et 7 til 8 meter bredt leirskred.

Dermed dro familien fra huset i Losenkrysset i Langdalen, mellom Ler og Hølonda. Planen var å dra til familie lenger oppe, men dit kom de ikke fordi det manglet 3 til 4 meter vei.

Ifølge andre vitner er gangfelt ødelagt og store mengder grus og pukk er skylt ut på veiene.

