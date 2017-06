Solberg vil ikke bevæpne politiet 

I en tale til Høyres sentralstyre søndag konstaterte Solberg at terrorangrepet i London nylig har utløst en ny debatt om bevæpning av politiet. Helt på tampen av talen, som handlet om beredskap og sikkerhet, kommenterte hun debatten som har blusset opp igjen i Norge den siste uken.

– Høyre ønsker et politi som i utgangspunktet skal være ubevæpnet. Det skal være hovedregelen, slik det faktisk også er i Storbritannia, forklarte hun, og la samtidig til:

– Men politiet må være godt trent og bevæpnet når trusselsituasjonen medfører et ekstra behov for beskyttelse. Derfor skal de ha rask tilgang til våpen, og derfor skal politiet selv bestemme når de trenger å bevæpne seg. Det skal ikke være et politisk vedtak som skal gjøre det.

Frp vil ha bevæpning

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) tok nylig til orde for generell bevæpning.

«Terroren i London viser betydningen av hurtig responstid fra politiet. Derfor bør vi vurdere generell bevæpning av norsk politi», skrev han på sin Facebook-side sist tirsdag.

Politiets Fellesforbund er enig med Amundsen.

– Vi bør få en generell bevæpning av norsk politi. Definitivt. Nå har vi dessverre sett noen hendelser med tragisk utfall der man ser at responstiden utgjør forskjellen på liv og død, sa forbundets leder Sigve Bolstad nylig til TV 2.

Politiet har i dag en ordning med såkalt fremskutt lagring, der politiets skytevåpen ligger låst i en kasse i politibilen.

Tommelen ned

Seks av de sju medlemmene i det såkalte bevæpningsutvalget sa i mars nei til generell bevæpning av politiet. Beredskapstroppens tidligere leder Anders Snortheimsmoen utgjør mindretallet og mener politiet bør bære et uladd våpen, med ammunisjon tilgjengelig.

Et samlet utvalg gikk for øvrig inn for en prøveordning med elektrosjokkvåpen, samt at politidistriktenes operative kapasitet styrkes.

På Stortinget er Frp alene om å ønske generell bevæpning. Andre partier trekker fram fordelene ved å ha et sivilt politi, som nyter stor tillit i befolkningen, som et argument mot bevæpning.

Også Politidirektoratet, Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014.

