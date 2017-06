Solberg: – Norge er blitt sterkere og tryggere

– Vi er kommet langt i å gjøre Norge sterkere og tryggere ved å følge opp analysene og anbefalingene som kom fra 22.-julikommisjonen, sa Solberg i en tale til Høyres sentralstyre søndag.

Kommisjonen tok for seg hva som sviktet under 22.-juliterroren.

Solberg viste til forenklinger som gjør at Forsvaret nå raskere kan bistå politiet, innkjøp av tre nye politihelikoptre og 16 nye redningshelikoptre fram mot 2020, økt bemanning i beredskapstroppen og økte bevilgninger til PST og IKT-sikkerhet i politiet.

Regjeringen har ikke bare kvittert ut anbefalingene fra 22.-julikommisjonen, men også startet arbeidet med å håndtere nye utfordringer som cyberkriminalitet, ifølge Solberg.

– Summen av alt dette er at vi går løs på de nye utfordringene og skal gjøre samfunnet sterkere og tryggere, slo statsministeren fast på Høyres siste sentralstyremøte før valget.

Men fra annet hold tegnes et mindre rosenrødt bilde av regjeringens arbeid med beredskap og sikkerhet.

Krass kritikk

Før sommerferien skal Stortinget diskutere en rapport fra Riksrevisjonen, som retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger. I en stor undersøkelse i 2015 fant Riksrevisjonen det den omtaler som svært alvorlige mangler i arbeidet.

Ifølge rapporten er det «sannsynlig at verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det».

Alt tyder på at deler av rapporten må behandles i et høyst uvanlig lukket stortingsmøte. Martin Kolberg (Ap), som er leder i Stortinget kontroll- og konstitusjonskomité, leverte sist torsdag et forslag til en gradert innstilling i saken. Han beklager at det går mot et lukket møte.

– Det er veldig uheldig at vi ikke kan diskutere alle fakta i denne saken i offentlighet, fordi den berører befolkningens sikkerhet, sa han til NTB torsdag.

Advarte mot «dumskap»

Solberg tok i sin tale søndag også opp utenrikspolitiske endringer som har preget hennes regjeringstid, nemlig ISILs fremvekst og «et mer uforutsigbart og aggressivt Russland».

Norge er med i koalisjonen som bekjemper ISIL, et annet navn på ekstremistgruppen IS.

Solberg understreker at kampen mot ekstremisme må føres på mange plan, men kom samtidig med en klar advarsel mot å se på vanlige muslimer som fiender.

– Vi må være tydelige på at vi forstår at det er en avgrunn mellom den absolutte minoriteten av fanatikere og den overveldende majoriteten av vanlige, moderate muslimer, sa hun.

– Hvis ikke risikerer vi å behandle våre venner slik at en del av dem blir våre fiender. Det vil være dumskap, sa Solberg.

