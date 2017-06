Hus i fare, mange evakuert etter akutt oversvømmelse i Kvål

– Vi begynte å få inn meldinger sent søndag kveld, den første klokka 22.46, om at regnværet hadde ført til at bekker gikk over styr og førte til store vannmasser i et område rett sør for Kvål sentrum. Så fikk et hus slått inn vinduene av vannmassene, et annet hus er helt vasket ut og det er store skader rundt huset, som kan stå i fare. Vi er på stedet og evakuerer per nå 10–12 hus, men det kan bli flere utover natta, sier operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Alvorlig

Politiet i Sør-Trøndelag meldte på Twitter klokka 23.01 at alle nødetater er på vei til området. Vegvesenet undersøker om alt vannet vasker vekk fundamentet under veier i et større område. Elva Gaula har gått over sine bredder.

– Det er alvorlig, og vi har kalt inn de kommunale ressursene vi har til rådighet for å bistå, blant annet bidrar barnevernsvakta som krisestøtte med å ta hånd om evakuerte. Vi har sendt flere patruljer nå, sier Aaslund.

Mye vann

Området som er rammet heter Bennavegen og ligger på østsiden av Gaula, ifølge Adresseavisen. Beboere på stedet beskriver store vannmasser.

– Jeg er i huset fortsatt, men nå renner vannet rett gjennom her. Det er 20–30 centimeter over gulvet, sier Rune Svorkås til avisa litt før klokken 23.30.

Ifølge andre vitner er gangfelt ødelagt og store mengder grus og pukk skylt ut på veiene.

