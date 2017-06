Frp frykter tapte jobber med ny avgift på oppdrettsfisk 

Stortinget vedtok natt til fredag, mot stemmene til Høyre og Frp, den nye avgiften. Den vil kunne gi norske kystkommuner 400 millioner kroner i økte inntekter årlig, ifølge forslagsstiller SV.

Men Frps stortingsrepresentant Roy Steffensen ber mandag i et skriftlig spørsmål partifelle og fiskeriminister Per Sandberg legge fram oppdaterte tall på hvor mange arbeidsplasser bearbeiding av norsk laks direkte og indirekte skaper i Europa. I 2013 viste en rapport nemlig at det dreide seg om 100.000 jobber.

– Dette er 100.000 arbeidsplasser vi heller burde hatt her hjemme, sier Steffensen til NTB.

Han frykter den nye avgiften i ytterste konsekvens kan føre til flere arbeidsplasser i Polen fremfor i Norge.

– Avgiften skal betales per kilo ubearbeidet fisk man eksporterer. Kommunene vil altså få penger rett i kassen av at bearbeidelsen skjer i utlandet fremfor i en lokal bedrift i egen kommune, konstaterer Frp-representanten.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener avgiften er en viktig seier for norske kystkommuner.

– Oppdrettsselskapene betaler i dag ingenting for bruk av fellesskapets havområder. Med dette vedtaket må de betale for seg, sa han til NTB da innstillingen var klar.

Konkret ber Stortinget nå regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift per kilo eksportert, ubearbeidet fisk, det vil si laks, regnbueørret og ørret. Målet er at avgiften skal innføres senest 1. juli neste år.

