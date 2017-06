Brende returnerer ulovlig innført statue til Myanmar

Ifølge NRK er det en stor økning i antall beslag av kulturgjenstander forsøkt innført i Norge.

– Vi ser en økning av kulturminnekriminalitet, som er ganske alvorlig fordi det handler om folks og lands kulturminner, identitet og kulturarv. Derfor er det viktig at vi gjør en jobb for å få den brakt tilbake til opprinnelseslandet, kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Den 93 kilo tunge buddha-statuen, som ble stoppet i tollen, ble kjøpt av en nordmann i Thailand i 2011. Selgeren manglet nødvendig autorisasjon for å drive antikvitetshandel. Siden da har norske myndigheter jobbet med å finne ut hvor statuen tilhører og eksperter kom fram til at det mest sannsynlig var fra Mandalay-regionen i Myanmar.

I juli setter Brende seg på et fly med statuen selv om verdien anslås mellom 20.000 og 70.000 kroner.

– Det er for å statuere et eksempel, sier kulturministeren.

Politioverbetjent Kenneth Didriksen i Økokrim advarer om at hvis man føler man gjør et røverkjøp, så er sannsynligheten stor for at det er nettopp det.

(©NTB)