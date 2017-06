Kvinne i retten på nytt for å ha tisset på trikken

Rettssaken går av stabelen i Oslo tingrett tirsdag. Da hun sist var tiltalt for det samme i midten av mars, ble kvinnen dømt til sju måneders fengsel for tolv ulike episoder der hun hadde gjort fra seg på trikk eller T-bane.

Kvinnen er tidligere dømt en rekke ganger for tilsvarende forhold. I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler. Året etter ble hun dømt til ti måneders fengsel for 54 slike episoder, og i 2015 ble hun dømt til fengsel i ett år for 64 tilfeller. Hun urinerte også på stolen i tingretten under et fengslingsmøte høsten 2015.

Kvinnens navn og utseende er godt kjent for trikk- og bussførere i Oslo, som er beordret til å nekte henne adgang, skrev Aftenposten i 2015.

