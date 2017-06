Advokat ga PST terrortips – fortørnet over svaret

Tveter skrev i et brev til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at hans klient, en mannlig asylsøker fra Irak, skulle ha fått «tilbud/oppfordring om å verve seg som terrorist i Europa», skriver Dagbladet.

I svaret skriver PST at en «eventuell anmodning om omgjøring av sak etter utlendingsloven må fremsettes for utlendingsforvaltningen. PST har ingen formell kompetanse til å omgjøre vedtak truffet av utlendingsforvaltningen».

– Det kan spres et inntrykk av at de ikke prioriterer slike konkrete opplysninger. Tenk om det er riktig, da, utbryter Tveter og sier han er bekymret over hvor god kontroll myndighetene har, men skjønner det hvis PST får «tusenvis» av slike tips.

Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST sier at svaret etaten ga, er «formelt riktig».

– Om vi iverksetter tiltak eller ikke, er ikke noe vi opplyser til Tveter eller Dagbladet, sier Bernsen.

Tveters klient søker nå asyl i Norge for tredje gang. I brevet går det fram at Tveter mener opplysningene også har betydning for hans utvisningssak og hans asylsak. Irakeren sitter i Trandum utlendingsinternat, i påvente av utsendelse til Italia.

