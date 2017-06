Utvidet fellingstillatelse på ulv i Hurdal og Gran

Fylkesmennene i Akershus og Oppland utvidet først fellingstillatelsen fram til fredag. Tillatelsen er nå forlenget til tirsdag 13. juni klokken 12, melder NRK.

De første 32 ulvedrepte sauene ble funnet i Hurdal helt nord i Akershus for en drøy uke siden. Torsdag og søndag ble ytterligere 37 sau funnet i nabokommunen Gran i Oppland. Natt til tirsdag og onsdag ble det funnet enda flere døde og skadde sauer i området.

Også i Øyer kommune nord for Lillehammer i Oppland har Fylkesmannen gitt fellingstillatelse på en ulv etter at en ulv ble observert natt til torsdag. Fellingstillatelsen varer ut helgen og gjelder for Øyer og Lillehammer, samt deler av Ringsaker og Stor-Elvdal, skriver Gudbrandsdølen-Dagningen.

