Sjefen for Sykehuspartner trekker seg etter IT-skandalen i Helse sør-øst

Hornnes trekker seg etter et ekstraordinært styremøte i Sykehuspartner HF, som er et datterselskap av Helse sør-øst.

Direktøren trekker seg dermed omtrent en uke etter at hele selskapets styre ble skiftet ut, skriver NRK.

– Dagens IKT-infrastruktur i Helse sør-øst må moderniseres. Nå som dette arbeidet skal revurderes, synes jeg det er riktig at noen andre kommer inn for å se på dette med nye øyne. Styret og jeg har derfor kommet til enighet om at jeg fratrer som administrerende direktør i Sykehuspartner, sier Hornnes i en pressemelding.

Gro Jære er foreløpig konstituert som Hornnes' etterfølger.

IT-skandale

Møtene og utskiftningene i Sykehuspartners toppledelse skjedde i kjølvannet av en avsløring fra NRK, der det ble kjent at utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientjournaler fra Helse sør-øst.

2,8 millioner pasienter hører inn under helseforetaket, og en ekstern gransking av IT-skandalen viste at minst 34 utenlandske arbeidere har hatt tilgang til sensitive pasientdata. PwC konkluderte også med at det er uklart hvorvidt de har benyttet seg av denne.

Samtidig ble det rettet kritikk mot Sykehuspartner, som hadde fått oppgaven med å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skulle drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen.

Blant annet mente PwC at datterselskapet ikke hadde hatt god nok kontroll på hvem som fikk utvidet tilgang og rettigheter til datasystemene i forbindelse med prosessen. Etter skandalen uttalte Helse sør-øst at IT-prosjektet er lagt på is inntil videre.

Høie-svar

I mellomtiden har helseminister Bent Høie måttet svare på flere spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Innen tirsdag neste uke må han komme med nye svar som handler om IKT- sikkerheten i landets største helseforetak.

