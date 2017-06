Huskapper på Nesøya dømt til fire måneders fengsel

Halvparten av straffen er gjort betinget, melder Budstikka.

Aktor ba om 60 dagers fengsel for Arne Vigeland – som sto tiltalt for å ha fått naboens uthus kappet i to på Nesøya i Asker i 2014, men straffen ble altså dobbelt så streng.

I tillegg til fengselsstraffen er han dømt til å betale til sammen 510.000 kroner i erstatning til fire naboer. Han må også ut med 224.223 kroner til forsikringsselskapet If, og 25.000 kroner i sakskostnader.

Vigeland var tiltalt for å ha fått fjernet halvparten av uthuset, et drivhus og et gjerde som tilhørte en nabo. Vigeland fikk også fjernet en nærmere 70 år gammel røysmur, to frukttrær og noen bærbusker som tilhørte en annen nabo, ifølge tiltalen.

Vigeland nektet straffskyld og hans forsvarer ba om at klienten ble frifunnet. Steinmuren er ikke revet, bare dekket med matjord, hevdet tiltalte.

Hendelsene i mars og april 2014 fulgte i kjølvannet av en lengre nabotvist i området ytterst på Nesøya. Vigeland hadde i forkant kjøpt et areal som både utgjorde grunnen under veien til naboenes eiendommer og arealene opp mot naboenes eiendommer.