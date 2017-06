Tre tvangssammenslåinger med knappest mulig flertall 

Etter en lang debatt ble voteringen avsluttet først ved 20-tiden.

Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sier nei til tvang, men Venstre sikret flertall for de største endringene i kommunestrukturen siden 1950-tallet.

Elleve av sammenslåingene vil skje med bruk av tvang.

Under voteringen ble det klart at det bare var én stemmes overvekt, 85 mot 84 stemmer, for å slå sammen Kristiansand, Søgne og Songdalen. Med samme flertall ble det vedtatt å slå sammen Mandal, Marnardal og Lindesnes, og Sogndal, Balestrand og Leikanger fra 1. januar 2020.

Kommunalkomiteen gikk inn for å kutte antall kommuner fra 428 til 354 og fikk torsdag altså tilslutning fra Stortinget i plenum.

Alle Stortingets 169 representanter var til stede under voteringen. Årsaken var at Senterpartiet ikke ville godta såkalt utbytting i saken. Dermed ble det nødvendig for også alle de andre partiene å møte opp med full gruppe ved voteringen.

Full splid om tvang

Debatten ble lang og skarp.

– Debatten i dag har avdekket at det er bred enighet om de frivillige sammenslåingene, men stor uenighet om bruk av tvang, oppsummerte Aps Helga Pedersen.

Sp støtter de frivillige sammenslåingene, men er sterkt imot bruken av tvang. Partiet gjentok torsdag at det vil kjempe for å reversere tvangsvedtak hvis det blir et regjeringsskifte etter høstens valg.

Et annet hovedpoeng for partiet er at lokale folkeavstemninger i mange tilfeller er blitt overkjørt, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener reformen er svakt forankret.

– Det er ikke noe bredt flertall for denne reformen i salen, det er ikke flertall for reformen i det hele tatt, sa han, og ba Frps representanter være lojale overfor egne velgere, ikke «det politiske spillet» på Stortinget.

– Hva er Aps alternativ?

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) begrunnet kommunereformen slik: Det er behov for større fagmiljøer, å gjøre små kommuner mindre avhengige av enkeltpersoner og å flytte ressurser fra administrasjon og ledelse til tjenesteproduksjon.

– Jeg er overrasket over hvordan Ap har opptrådt nasjonalt, sa han.

– Tror Ap det ville skjedd noe som helst, hvis ikke de fire samarbeidspartiene hadde startet en kommunereform? Da ville vi haltet videre som før, sa han, og ville vite hva som er Aps alternativ.

Helga Pedersen svarte:

– Vi vil også i neste periode stimulere til frivillige sammenslåinger, for de små eller store som måtte ha behov for det.

Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner. Det endelige tallet blir 354.

