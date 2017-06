Riksrevisjonen: Enorme jernbaneinvesteringer har ikke gitt særlig kortere reisetid

Torsdag la Riksrevisjonen fram sin rapport om effektene av jernbaneinvesteringene.

– For at flere skal velge å reise med tog, er det viktig at jernbaneinvesteringene fører til et merkbart bedre reisetilbud så raskt som mulig, konstaterer riksrevisor Per-Kristian Foss.

De ti siste årene har bevilgningene til jernbanen økt fra om lag 1,4 til 10 milliarder kroner i året. Sju store prosjekter til over 20 milliarder kroner er ferdigstilt, og flere pågår.

Men investeringene har ikke fått folk over fra bil til tog. I stedet har antallet bilreiser økt mer enn tallet på togreiser, viser Riksrevisjonens rapport.

– Svakt

Riksrevisjonen har undersøkt om investeringene har bidratt til kortere reisetid, bedre forutsigbarhet og flere avganger. Men her er det store svakheter, mener Stortingets vaktbikkje.

– Oppfølgingen av mulighetene for løpende forbedringer av togtilbudet med de store jernbaneinvesteringene har etter vårt syn vært kritikkverdig svak, sier Foss.

Undersøkelsen viser at der det er gjennomført store investeringer, har reisetiden ikke gått ned, ei heller tallet på forsinkelser og innstillinger.

Imidlertid har togtilbudet blitt noe bedre ved at det har blitt noen flere avganger.

Dårlig planlagt

Særlig har arbeidet med nye signalanlegg ikke vært planlagt, organisert og gjennomført godt nok, mener Riksrevisjonen, som peker på at signalanlegg og tiltak som kryssingsspor og anlegg for å snu og parkere tog ikke har vært en samordnet del av investeringsprosjektene.

− Bedre samordning med disse mindre tiltakene, sammen med endringer i ruteplanen, kunne gitt bedre togtilbud tidligere, sier Foss.

Samtidig slår Riksrevisjonen fast at utbygging har store, positive effekter. De peker spesielt på byggingen av dobbeltspor mellom Asker og Lysaker, kombinert med langt flere avganger, har vært en suksess.

Anbefaling

– På denne strekningen har togtilbudet blitt merkbart bedre for de reisende, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.

Riksrevisjonens klare anbefaling til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er å sørge for et forbedret togtilbud gjennom bedre ruteplanlegging i takt med investeringene.

I dag skjer større endringer i ruteplanen først og fremst gjennom såkalt grunnruteendring, som bare skjer omtrent hvert 15. år.

