Store forskjeller på fullføring i videregående skole

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet sett på hvor mye videregående skoler i hele landet bidrar til det elevene lærer.

– Rapporten viser at hvilken videregående skole du starter på påvirker om du klarer å fullføre utdanningen eller ikke. Noen skoler er mye flinkere til å få elevene gjennom enn andre. Hvilken skole du går på kan derfor være med på å avgjøre hvor gode muligheter du får senere i livet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

NIFU-forskerne har sett på karaktersnitt og fullføring ved alle videregående skoler i Norge. Deretter har de justert resultatene til elevenes bakgrunn for å finne ut hvor mye skolen bidrar med.

– Vi vet at noen skoler greier å løfte alle elever uansett bakgrunn. Det viser at en god skole kan gjøre en viktig forskjell for elevene, sier Røe Isaksen.

Hele landet sett under ett er forventet fullføring på yrkesfag 52, 8 prosent mens forventet fullføring på studieforberedende er 60, 5 prosent.

– Dette er noe vi bør se nærmere på, sier Røe Isaksen.

