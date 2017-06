Statoil og Hydro løftet børsen

Tross fallende oljepriser etter nyheten om at de samlede amerikanske oljelagrene steg med 3,3 millioner fat i løpet av forrige uke, løftet Statoil seg med hele 2,11 prosent i løpet av onsdagen.

Også Norsk Hydro, som har falt noe de siste dagene i kjølvannet av den diplomatiske krisen i Qatar, hentet seg markant inn med en stigning på 2,25 prosent.

Dermed kunne verken en nedgang på 4 prosent for Norwegian, 1,2 prosent for Marine Harvest eller 0,6 prosent for Telenor hindre hovedindeksen i å hente seg inn igjen etter fall både like før og like etter pinsehelgen.

Børsen ble også løftet av oljeservicesektoren. Seadrill, Petroleum Geo-Services og Songa Offshore var alle blant de ti selskapene som steg mest i verdi.

Like hyggelig var det ikke på de toneangivende børsene ute i Europa. Både DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100 i London falt onsdag, med henholdsvis 0,15 og 0,55 prosent. CAC 40 i Paris steg med beskjedne 0,1 prosent.

Et fat nordsjøolje ble onsdag ettermiddag omsatt for 48,2 dollar fatet, 1,73 dollar mindre enn da børsen åpnet. Enda verre gikk det med prisen på amerikansk lettolje, som onsdag formiddag ble omsatt for 46 dollar fatet.

