Norge får gjeninnføre redusert arbeidsgiveravgift for transport og energi

Saken har i en årrekke vært en viktig sak for den norske regjeringen, og Finansdepartementet er nå godt fornøyd med å ha fått gjennomslag for endringer i EUs regelverk.

– Differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i distriktene, sier finansminister Siv Jensen (Frp)

– Regjeringen har helt siden 2013 hatt en tett dialog med EU-kommisjonen og ESA for å få til en løsning for Norge. Det er svært gledelig at vi nå kan gjeninnføre ordningen for transport og energi, legger hun til.

De norske problemene oppsto da EU-kommisjonen i 2013 endret reglene for statsstøtte, slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne arbeidsgiveravgift med generelt reduserte satser fra juli 2014. Regjeringen innførte fra samme tidspunkt kompenserende tiltak for den nye økte arbeidsgiveravgiften som fulgte av de nye sektorbegrensningene, ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet.