Væpnet politiaksjon etter voldshendelse i Oslo

Politiet fikk klokken 19.45 flere meldinger om en person som lå ute i området og fremsto som skadd, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til NTB.

– Nødetatene var raskt på stedet og oppdaget at vedkommende var skadd flere steder på kroppen og hadde blitt utsatt for vold. Personen er nå kjørt til sykehus, forteller han.

Foreløpig vil ikke politiet si mer om hvor alvorlige skader det er snakk om.

Videre opplyser operasjonslederen at politiet fortsatt er på stedet, og arbeider med å sikre spor. De avhører også vitner på stedet, og opplyser at både politiet og AMK har blitt kontaktet av flere via telefon.

Ingen er foreløpig pågrepet.

