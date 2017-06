Rekordmange nordmenn skal på sommerferie i år

57 prosent oppgir at de skal feriere i utlandet i løpet av sommermånedene. De mest populære reisedestinasjonene for nordmenn i utlandet denne sommeren er Kreta, Mallorca, Rhodos, Split og Kypros. Sammenlignet med tidligere år er det flere som ønsker å ha noen dager hjemme i ferien. 38 prosent oppgir at de skal være hjemme i ferien, mot 33 prosent i 2016. Det kommer fram i Virkes befolkningsundersøkelse, Reisepuls.

Nordmenn planlegger å bruke mer penger på ferien sin i år enn i fjor. I gjennomsnitt planlegger reisende å bruke 40.200 kroner på ferie i år, mot 39.400 kroner på samme tidspunkt i 2016.

72 prosent oppgir at det viktigste med ferien er å være sammen med familie og venner. Å oppleve sol og bading, samt å nyte mat, drikke og kultur trekkes også fram som det viktigste formålet med ferien for flest nordmenn. Nesten 1 av 4 oppgir at de ønsker å dyrke egne interesser på ferie, noe som er en liten økning fra i fjor.

– Vi ser at det å legge inn tid til egne interesser i ferien blir viktigere og viktigere, og der har også ferieoperatørene blitt flinke til å tilby alternativer som inviterer til dette, sier Line Endresen Normann, direktør for Virke Reise Norge.

