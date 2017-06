Politiet skjøt mann i beinet i Bergen

Ved 2-tiden natt til tirsdag fikk politiet i Bergen melding om at en mann gikk rundt i gatene i Møhlenpris i sentrum og viftet med en pistol. Da politiet kom til stedet, følte de seg truet av mannen.

– Våre betjenter søkte etter mannen, og da de fant ham, truet han dem med våpen, og de løsnet skudd. Mannen ble truffet i beinet, sier operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt.

Mannen ble hentet av en ambulanse etter skyteepisoden og er innlagt på Haukeland universitetssjukehus der han behandles for skuddskader.

– Jeg kan ikke si noe om skadeomfanget, men han var ved bevissthet. Vår patrulje på stedet opplyser at det går bra med ham, forteller Geitle til NTB.

Operasjonslederen bekrefter at de fant et skytevåpen på mannen, men ønsker ikke å utdype dette. Han vil heller ikke si om politiet kjenner til mannen fra før, men bekrefter at han er bosatt i Bergen.

Geitle sier Spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet og at politifolkene som var involvert i hendelsen, blir ivaretatt.

Spesialenheten jobber tirsdag morgen fortsatt på åstedet, som er avsperret.

