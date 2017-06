Ord mot ord om Bråten-drapet

Rettssaken mot de to, som er henholdsvis 33 og 30 år gamle, startet i Oslo tingrett tirsdag. Begge er tiltalt for grovt ransforsøk, og 33-åringen er i tillegg tiltalt for forsettlig drap for å skjule en annen forbrytelse.

33-åringen nekter straffskyld på begge punkter, men erkjenner uaktsomt drap. 30-åringen sier seg derimot skyldig i forsøk på grovt ran.

Forklaringene spriker

Første dag av den fire dager lange rettssaken var viet de tiltaltes forklaringer. De hadde sprikende beretninger om hva som egentlig skjedde 18. november i 2002 da Egil Tostrup Bråten ble knivstukket og drept like utenfor boligen sin i Nordahl Bruns gate.

Ifølge 30-åringen skjedde drapet som en følge av et mislykket ransforsøk. De to hadde observert Bråten, som var på vei hjem fra kino og pizza med venner, og fulgte etter.

Men ransforsøket utviklet seg til en aggressiv slåsskamp, fortalte 30-åringen i retten. Selv ble han slått i bakken og gjøv løs på Bråten med en skrutrekker han hadde i lomma. Bråten ble stukket flere ganger i hodet.

I løpet av slåsskampen så han 33-åringen trekke en kniv. Bråten ble stukket i brystet og segnet om.

– Jeg skjønte ingenting, der og da. Jeg fikk sjokk og ropte «vi løper». Vi var unge og dumme, sa 30-åringen.

Låne telefonen

33-åringen avviser på sin side at de to var ute etter å rane noen. Derimot ville de stjele en bil og gikk derfor på en bensinstasjon og kjøpte en skrutrekker. Der stjal han også to kniver.

Ifølge 33-åringen ville kameraten bare låne Bråtens telefon. Selv sto han noen meter unna da en slåsskamp utviklet seg mellom de to. Han trakk knivene som han fektet med for å skremme vekk Bråten og komme kameraten til unnsetning.

– Det var aldri snakk om ran. Fra min side var planen at vi skulle stjele en bil, sa 33-åringen.

Begge hevder at de mange ganger etter drapet tenkte på å melde seg til politiet, men at de ikke gjorde det av ulike grunner: 30-åringen fordi søsteren ble kreftsyk, og 33-åringen fordi han trodde det var kameraten som hadde drept Bråten med skrutrekkeren.

Først etter at han ble pågrepet, fikk han vite at det var knivstikket han selv hadde påført Bråten, som hadde vært dødelig.

De to var henholdsvis 18 og 16 år gamle da drapet skjedde. 33-åringen risikerer 21 års fengsel, mens øvre strafferamme for 30-åringen er 15 år.

Gåte

Drapet var i årevis en uoppklart gåte, men i fjor høst pågrep politiet 33-åringen på bakgrunn av nye analyser av DNA som ble funnet på en knivslire i nærheten av åstedet. Dagen etter ble 30-åringen pågrepet.

Ifølge aktor Ingrid Vormeland Salte har de to hele tiden hatt ulike forklaringer, mens politiet legger 30-åringens forklaring til grunn.

Ifølge 30-åringens forsvarer Vegard Aaløkken er det gode grunner til det.

– Hvorfor skulle han lyve på seg et ransforsøk som ikke fant sted, sier han til NTB.

Berømmer politiet

Også familien til den drepte satt på tilhørerbenken i rettssalen tirsdag. Avdødes far Steinar Bråten sier at det på mange måter var en lettelse da politiet etter 14 år ringte og fortalte at en mann var pågrepet for drapet.

– Jeg vil berømme politiet for å ha holdt ut så mange år, sier han.

