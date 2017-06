Mot siste innspurt i budsjettforhandlingene

– Det er litt blanding som gjenstår. Detaljer, men et par litt større punkter også, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik på vei inn i et nytt forhandlingsmøte med Høyre, Fremskrittspartiet og KrF tirsdag ettermiddag.

– Det er alltid detaljene til slutt som er det vanskeligste. Det sies jo at djevelen bor i detaljene, istemmer Høyres Svein Flåtten.

Fra alle parter heter det at man nå nærmer seg slutten. Tidligere tirsdag lå det an til at en avtale kunne bli presentert allerede i løpet av ettermiddagen eller kvelden.

KrFs Hans Olav Syversen tror det vil ta noe lengre tid. Han antyder at det ikke blir presentert noe før onsdag.

– Vi har kommet veldig langt. Samtidig har vi erfaring med at når man er helt på slutten, så kan det være detaljer som tar lengre tid enn det man tror, sier han.

Regjeringspartiene Høyre og Frp har i snart to uker vært i forhandlinger med KrF og Venstre om revidert nasjonalbudsjett. Partiene ga seg selv en frist til onsdag klokken 10 med å komme til enighet. Denne fristen ser de ut til å rekke, med mindre det dukker opp snublesteiner på oppløpssiden.

– Jeg opplever progresjonen som så god at vi står foran en avslutning. Dette skal jo behandles i stortingsgruppene også, eventuelt. Jeg tror vi kan ha noe til gruppemøtene onsdag, sier Syversen.

Venstre har i samtalene prioritert mer til jobbvekst, etter- og videreutdanning av lærere samt tiltak mot plastforsøpling. KrFs hovedspor dreier seg om minstepensjonister, fattigdomstiltak, lærlingtilskudd og sivil beredskap.

Finanskomiteen skal etter planen avgi innstilling om revidert nasjonalbudsjett 14. juni.

