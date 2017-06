PST avventer situasjonen – fortsatt sannsynlig med forsøk på terrorangrep i Norge

– Vi følger situasjonen i London og England for øvrig veldig tett nå, men det er for tidlig å si om det som har skjedd vil endre vår vurdering av trusselbildet i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB.

– Det pågår nå en omfattende etterforskning i Storbritannia som ennå er helt i startfasen. Det vil nok ta noe tid før britisk politi får avklart identiteten til de som gjennomførte angrepet og de angriperne eventuelt har forbindelser til, sier Hugubakken.

Høyt trusselnivå

Han sier PST nå samler all informasjon og er i tett dialog med partnere internasjonalt for å få et godt grunnlag for å vurdere trusselbildet i Norge.

– Men vi ligger allerede på et relativt høyt nivå. Trusselnivået fra april hvor vi vurderte det som sannsynlig at det kan komme et forsøk på et terrorangrep i Norge, står seg fortsatt. Deler av terrorplanverket er aktivert i samarbeid mellom PST og politiet, sier Hugubakken.

Han sier det erfaringsmessig fort går et døgn eller to etter en terroraksjon før norsk politi har nok informasjon til at de kan gjøre en vurdering av trusselbildet. PST oppjusterte trusselnivået etter terrorangrepet i Stockholm 7. april for en periode for to måneder.

Mens PST før Stockholm-angrepet vurderte det som «mulig» at Norge kunne bli utsatt for terror i 2017, opplyste PST-sjef Benedicte Bjørnland 9. mai at utviklingen den siste tiden har skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen oppjusteres til «sannsynlig».

Uendret i Danmark, Sverige og Finland

Foreløpig holdes trusselnivået også i Sverige, Danmark og Finland på samme nivå som før angrepet. I Sverige er trusselnivået allerede hevet til nivå tre på en skala til fem etter angrepet i Stockholm for to måneder siden. Trusselnivået blir ikke hevet ytterligere.

– Vi er ikke der og jeg ser ingenting som tyder på det, heller, sier Säpo-sjef Anders Thornberg til TT.

I Finland uttalte sikkerhetspolitiet etter angrepet i Manchester at trusselnivået fra november blir stående. I denne vurderingen heter det at det er en forhøyet risiko for angrep fra terrorister som handler alene. Også i Danmark har beredskapen vært forhøyet en stund allerede.

– Situasjonen gir ingen anledning til å endre på vurderingen av terrortrusselen mot Danmark, som fortsatt er alvorlig, skriver det danske sikkerhetspolitiet PET i en uttalelse til Ritzau.

Det er foreløpig ikke kjent om terrorangrepet i London har koblinger til Norge eller de andre nordiske landene. Både Hugubakken i PST og Thornberg i Säpo viser til den omfattende informasjonsinnhentingen britisk politi nå jobber med, og arbeidet som gjøres uavhengig av lørdagens angrep i London.

