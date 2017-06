Forsvarer mener politiet forhåndsprosederer i drapssaken i Søndre Land

Advokat Arnor Ilstad forsvarer den 44 år gamle kvinnen når rettssaken starter i Gjøvik tingrett mandag 19. juni. Til VG sier Ilstad at han er forberedt på å tilbakevise påtalemyndighetens drapstiltale.

– Den bærer preg av å være uvanlig detaljert, og bygger på et rotete faktum. Men detaljrikdommen tyder i det minste på enighet om at det er hva som konkret skjedde på åstedet som er avgjørende, og der mener min klient at flere bevis i saken tilsier at hun er uskyldig. Politiet kan ikke underbygge det som kommer fram i tiltalen, og det er nærmest en forhåndsprosedyre av det politiet mener og tror må ha skjedd, sier Ilstad til avisen.

Advokaten mener politiet har lyktes med dette, og sier han er bekymret for klientens rettssikkerhet.

– Jeg har allerede snakket med erfarne meddommere om tiltalen, og de er klare på at de ville følt seg forutinntatt i denne gjerningsbeskrivelsen. At politiet utsteder detaljert fasit for faktum før saken har startet uroer meg og gjør meg bekymret for min klients rettssikkerhet i denne saken, sier Ilstad.

Drapet skjedde i Totjernvegen på Veståsen i Søndre Land i 1-tiden natt til lørdag 3. september i fjor. Den 44 år gamle kvinnen, hennes sønn på 20 og 36 år gamle ekskjæreste er alle tiltalt for drap eller medvirkning til drap på 49 år gamle Nils Olav Bakken.

Det er satt av to uker til rettssaken.

(©NTB)